Son Dakika Haberleri: Defineciler tarihi alanlara dadandı
Son Dakika 3. Sayfa Defineciler tarihi alanlara dadandı - Son Dakika

Defineciler tarihi alanlara dadandı

6 saat önce

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olan Magnesia ören yeri yakınlarında bulunan tarihi alanlar defineciler tarafından talan edildi.

Defineciler tarihi alanlara dadandı, System.String[]

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olan Magnesia ören yeri yakınlarında bulunan tarihi alanlar defineciler tarafından talan edildi. Güvenlik güçleri ve özel korumalara rağmen defineciler yüzünden pek çok tarihi alanın zarar gördüğünü belirten yetkililer, definecilerin tarihi eserlere karşı duyarlı olmalarını istedi.


Edinilen bilgiye göre; Magnesia ören yeri yakınlarında bulunan bir bahçeye gelen defineciler yaptıkları kaçak kazı ile yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirtilen bir mezar çıkardı. Kazı esnasında antik kent sınırları içerisinde kalan bölgedeki antik mezar zarar görürken Aydın Müze Müdürlüğü ve güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.


Definecilerden bıktıklarını ve tarihi alanların sürekli zarar gördüğünü belirterek isminin gizli tutulmasını isteyen bir vatandaş; "Define ve kıymetli eşya bulma umuduyla sürekli bu alanları kazıyorlar. Kalabalık oldukları için müdahale edemiyoruz. Galiba gözcüleri var. Güvenlik güçleri geldiğinde bir şekilde kaçıp gidiyorlar. Bölgenin daha sıkı korunmasını istiyoruz" diye konuştular. - AYDIN

Germencik ilçesi, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da görüntülendiği ve 24 saat içinde yakalanacağı iddia edildi
İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:51:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Defineciler tarihi alanlara dadandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]