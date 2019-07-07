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Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı

43 dakika önce

Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı Tarihi kilisenin içini defineciler dışını hafriyatçılar mesken tuttuERZURUM - Erzurum'da 1790 yılından günümüze ulaşan Surp Minas Kilisesinde defineciler kazmadık yer bırakmadı.

Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı
Tarihi kilisenin içini defineciler dışını hafriyatçılar mesken tuttu
ERZURUM - Erzurum'da 1790 yılından günümüze ulaşan Surp Minas Kilisesinde defineciler kazmadık yer bırakmadı. Kilisenin dışına ise inşaatçılar kaçak hafriyat döküyor.
Erzurum'un Aziziye İlçesinde yer alan 1790 yılında Ermeniler tarafından ibadet amaçlı yapılan kilisede günümüzde defineciler zengin olma umuduyla kaçak kazı yapıyor. Öyle ki kilisenin içerisinde kazılmadık yer kalmamış durumda. Bu durumu gören Aziziye Belediyesinin girişimleri sonucunda kilise Almanya'da yaşayan bir Ermeni'ye ait çıksa da sahibi restorasyona izin vermedi. Sahibinin isteği üzerine dokunulmayan kilisede definecilerin ve madde bağımlıların uğrak yeri haline geldi.
Kilisenin içini defineciler mesken tutarken dışına ise inşaatçılar kaçak hafriyat döküyor. Yöre halkı ise kilisenin restorasyon yapılmasını veya dışının temizlenmesini istiyor.
Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
Aziziye, Erzurum, Genel
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