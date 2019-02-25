Son Dakika Haberleri: Defineciler Tarihi Mezarı Kazdı, Jandarma Harekete Geçti (Yeniden)

Defineciler Tarihi Mezarı Kazdı, Jandarma Harekete Geçti (Yeniden)

1 saat önce

TRABZON'un Maçka ilçesinde tarihi bir mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı.

Defineciler Tarihi Mezarı Kazdı, Jandarma Harekete Geçti (Yeniden), System.String[]
TRABZON'un  Maçka ilçesinde tarihi bir mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Yanında bir battaniye ve kova bulunan mezarın kazılmasıyla ilgili jandarma inceleme başlattı.

?Maçka ilçesi Hamsiköy Mahallesi'nde önceki gün, Osmanlı dönemine ait bir kadın mezarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Mezardaki çukuru gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 1,5 metre çukur kazılan mezarın yanında bir battaniye ve kova bulundu. Mezarı definecilerin kazdığını öne süren vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi. 

Mezarın bulunduğu arsanın sahibi Cemre Yılmaz, kendi arazilerinde eski tarihlere ait mezarlar bulunduğunu belirterek, "Burada bizim arazimiz var. Dedemin mezarı da burada. Tanımadığımız mezarlar da var. Bizim haberimiz olmadan tanımadığımız mezarlardan birini kazmışlar. Muhtemelen definecilerin yaptığını ve buradan bir şey alındığını düşünüyoruz. Çünkü buradan kemik çıkmamış. Jandarma da araştırma yapıyor, ama henüz hiçbir bilgimiz yok. Olaydan da yeni haberimiz oldu. Bizim mezarlarımızı koruyabilmemiz için başlarında mı durmamız lazım?" dedi.

Mithat Pervanlar da, "Burada eskiden bir karakol vardı. Halk dilinde bu karakolun etrafında para olduğu söyleniyordu. Bu söylenti definecilerin kulağına gitmişse, gelip burayı kazıdılar. Teknolojiden yararlanıp makineyle geldiklerini duyduk. Buradan havalarını almışlardır. Bu defineciler böyle bir şey duyunca hemen başına konar. Defineci budur. Dağlarda taş başlıklı mezarlar vardır. Bunların hepsini kazdılar" ifadelerini kullandı. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:26 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Mezardaki Çukur Jandarmayı Harekete Geçirdi Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 16:03:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Defineciler Tarihi Mezarı Kazdı, Jandarma Harekete Geçti (Yeniden)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]