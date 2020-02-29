Defineciler türbeye dadandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Defineciler türbeye dadandı - Son Dakika

Defineciler türbeye dadandı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan bir türbede kaçak kazı yapıldı.

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Samsun'un Terme ilçesinde bulunan bir türbede kaçak kazı yapıldı.


Alınan bilgiye göre, Terme Bazlamaç Mahallesi'nde 28 Şubat Cuma günü temizlik ve dua etmek için türbeye giden köy sakinleri, mezarın kazıldığını gördü. Mahalle sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Türbede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı tespit edilirken jandarma ekipleri şüpheli şahıs ya da şahıslarla ilgili arama çalışmalarına başladı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından mezar tekrar eski haline getirildi.


Bazlamaç Mahallesi'ndeki türbenin rivayete göre Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin askerlerinden birine ait olduğu ve çevre köylerde de toplamda 5 türbenin yer aldığı biliniyor.


Kazı olayları arttı


Köyde yaşanan durumu değerlendiren Bazlamaç Mahallesi Muhtarı İdris Ak, 10 gün içerisinde 2 defa define için köyde kazı yapıldığını belirtti. Muhtar Ak, geçen hafta köydeki ormanda kaçak kazı yapan kişilerin suçüstü yakalandığını ve kaçak kazı olaylarında artış olduğunu ifade etti. - SAMSUN

Bazlamaç, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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