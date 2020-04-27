Defineciler ve mazot hırsızları, fotokapan görüntülerinden yakalandı - Son Dakika

ANTALYA'da 1'inci derece arkeolojik sit alanında kazı yapan 3 kişi ile Kütahya'da ağaçlandırma sahasındaki iş makinesinden mazot çalan 2 kişi, ormana kurulan fotokapana yansıyan görüntülerinden yakalandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, orman koruma faaliyetlerinde ekiplerin yanı sıra orman içine yerleştirilen fotokapanlardan da faydalanıldığı belirtildi. Hassas alanlar başta olmak üzere birçok ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar ile ormanların sürekli gözetlendiği ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespitinin daha hızlı yapılabildiği belirtilerek, bunların son örneğinin Antalya ve Kütahya'da yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: