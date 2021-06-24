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Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar - Son Dakika

Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar

24.06.2021 17:32

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen define avcılarının kazısı, ilginç bir yapının ortaya çıkmasını sağladı. Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak kazı yapan kişilerin, tarihi yer altı şehrini ortaya çıkardığı belirtildi. Defineciler, polis tarafından yapılan operasyonun ardından gözaltına alındı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde kaçak kazı yapanlara yönelik, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonu devam ediyor. Son dönemde sık sık gündem olan defineciler, bu kez Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde ortaya çıktı.

Defineciler bu sefer baltayı taşa vurmadı! Yer altı şehrini ortaya çıkardılar

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İlginç olay, İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti.

Defineciler bu sefer baltayı taşa vurmadı! Yer altı şehrini ortaya çıkardılar

ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Adrese giden ekipler baskın yaptıkları evde büyük bir çukur ve kazı ekipmanları olduğunu fark etti. Baskında M.R.B., İ.A., M.A., E.A., O.Ö., R.A. ve H.Ş., isimli şahıslar gözaltına alındı.

TARİHİ OBJELER TESPİT EDİLDİ

Üç metre genişliğinde açılan çukurdan içeri giren polis, tünelin içerisinde sütunların bulunduğu, içerisinde çuvalların arkasına gizlenmiş yazıt, heykel ve lahit olarak değerlendirilen tarihi objelerin bulunduğu tespit etti. Ekipler yaptıkları ilk incelemede bulunan yerin tarihi yer altı şehri olduğunu belirledi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, operasyon sonrası polis girdiği yer altı şehrini cep telefonu kamerası ile de kayıt altına aldı.

Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Kazı, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar - Son Dakika


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