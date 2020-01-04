Definecilere 35 metre derinlikte suçüstü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Definecilere 35 metre derinlikte suçüstü - Son Dakika

Definecilere 35 metre derinlikte suçüstü

6 saat önce

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'ndeki sit alanında define arayan 3 kişi, kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı.

Definecilere 35 metre derinlikte suçüstü, System.String[]

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'ndeki sit alanında define arayan 3 kişi, kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan tarihi Harput Mahallesi'nin Pancarlı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine hareke geçen ekipler, düzenledikleri baskınla sit alanında kaçak kazı yapan N.Y, R.Y. ve B.Y'yi, 35 metre derinlikteki tünelde suçüstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ, Harput, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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