Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı - Son Dakika
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Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

27.05.2022 11:00
Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2'si kadın 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2'si kadın 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evinde ise 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal para ve obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ormanlık alanda kaçak kazı yapan R.Ç.(51), N.S.(58), H.B.(38) ve Ş.E.(44) isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramada, 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal para ve obje ele geçirildi. - SAKARYA

Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı
Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı
Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı
Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı
Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

YORUMLAR
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Pamukova'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı Pamukova'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı Sakarya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü Sakarya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü
Kaynak: İHA

Kaçak Kazı, Jandarma, Erenler, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı - Son Dakika
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