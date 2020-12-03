Definecilere maske cezası - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, definecilere maske cezası kesti.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Ceneviz mevkiinde 1. derece sit alanı içerisinde define aramak için kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Definecilere ayrıca maske takmadıkları için kişi başı 900 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Y.K. ve F.P. isimli şahısların ellerindeki birer adet kazma, kürek ve hilti gibi suçta kullanılan malzemelere el konuldu. - KIRKLARELİ