Son Dakika Haberleri: Definecilerin Hazırladığı Dinamit Patladı: 2 Yaralı

Definecilerin Hazırladığı Dinamit Patladı: 2 Yaralı

1 saat önce

Konya'da define aradıkları öne sürülen kişilerin bir kayayı parçalamak için hazırladıkları dinamit infilak etti.

Definecilerin Hazırladığı Dinamit Patladı: 2 Yaralı, System.String[]
Konya'da define aradıkları öne sürülen kişilerin bir kayayı parçalamak için hazırladıkları dinamit infilak etti. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Kayalı ve Kumralı mahalleleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalleye yakın bir arazi üzerindeki kayalıkların altında define olduğu iddiası üzerine şüpheliler kayayı patlatmak istedi. A.E., A.U.T. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs kayayı parçalamak için kendi yöntemleriyle dinamit hazırladı. A.E. ile A.U.T. hazırladıkları patlayıcıyı kayalıklara yerleştirdiği sırada dinamit bir anda infilak etti. Olayda, patlayıcıyı elinde tutan A.E.'nin kolu koparken, arkadaşı A.U.T. de yüzünden yaralandı. İsmi öğrenilemeyen arkadaşları ise durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan A.E. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken A.U.T. de Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer zanlı ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Meram, Konya, 3. Sayfa
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