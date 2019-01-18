Definecilerin Hazırladığı Dinamit Patladı: 2 Yaralı
1 saat önce
Konya'da define aradıkları öne sürülen kişilerin bir kayayı parçalamak için hazırladıkları dinamit infilak etti.
Konya
'da define aradıkları öne sürülen kişilerin bir kayayı parçalamak için hazırladıkları dinamit infilak etti. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Meram
ilçesi Kayalı
ve Kumralı mahalleleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalleye yakın bir arazi üzerindeki kayalıkların altında define olduğu iddiası üzerine şüpheliler kayayı patlatmak istedi. A.E., A.U.T. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs kayayı parçalamak için kendi yöntemleriyle dinamit hazırladı. A.E. ile A.U.T. hazırladıkları patlayıcıyı kayalıklara yerleştirdiği sırada dinamit bir anda infilak etti. Olayda, patlayıcıyı elinde tutan A.E.'nin kolu koparken, arkadaşı A.U.T. de yüzünden yaralandı. İsmi öğrenilemeyen arkadaşları ise durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan A.E. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken A.U.T. de Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer zanlı ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:37 Kaynak: İHA
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada
Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü
Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi