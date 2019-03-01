Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı
1 saat önce
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde hazine arayan definecilerin iş makinesi ile ikiye böldüğü tepeden çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi.
Kayseri
'nin Sarıoğlan
ilçesine bağlı Palas
Mahallesi'nde hazine arayan definecilerin iş makinesi ile ikiye böldüğü tepeden çıkan yapının Roma
Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin iş makinesi ile kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar sonrasında olay yerinde jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne de konu hakkında bilgi verildi. Definecilerin ikiye böldüğü tepe mahallenin farklı yerlerinden görülürken, Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek.
(Ali Göç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:46 Kaynak: İHA
Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı
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