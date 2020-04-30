Definecilerin kazdığı çukura düşen boğa vinçle kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra hayvanın kurtarılması için vinç çağırdı.

Karaçoban köyünde definecilerin kazdığı ve üzeri çatı sacı ile kapalı kuyuya Kubilay Kildiş'e ait boğanın düştüğünü gören köylüler, kurtarma çalışması başlattı.

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