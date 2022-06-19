Definecilerin kazdığı kuyuya düşen kuzu iki gün süren uğraş sonunda kurtarıldı

Konya'da definecilerin kazdığı 21 metrelik kuyuya düşen öksüz kuzu, itfaiye ekiplerinin 2 gün boyunca süren çalışmaları sonucunda kuyuya personel indirilmeden enkaz altı görüntüleme sisteminden faydalanılarak sağlam olarak kurtarıldı.

Olay, Selçuklu ilçesi Ulumuhsine Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede definecilerin kazdığı 21 metrelik bir kuyuya öksüz bir kuzu düştü. Kuzunun sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Definecilerin kazdığı kuyunun ağız genişliğinin 6 metre, derinliğinin ise 21 metre olması nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, iki gün boyunca kuzuyu kurtarmak için uğraş verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde kuyuya personel indirilmeden teknolojiden faydalanan itfaiye ekipleri, enkaz altı görüntülüme sisteminden istifade ederek kuyudaki kuzuyu ip yardımıyla sağlam olarak kurtarmayı başardı. Sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkarılan kuzu sahibi Kasan Kaya'ya teslim edildi. - KONYA