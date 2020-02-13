Definecilerin kazdığı tepeden kral tacı figürlü paralar çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Definecilerin kazdığı tepeden kral tacı figürlü paralar çıktı - Son Dakika

Definecilerin kazdığı tepeden kral tacı figürlü paralar çıktı

6 saat önce

Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken, polisin gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirildi.

Definecilerin kazdığı tepeden kral tacı figürlü paralar çıktı, System.String[]

Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken, polisin gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş polisi arayarak boş arazideki tepede birkaç kişinin kazı yaptığı ihbarında bulundu. Vatandaş daha sonra da kendisi tepeye doğru gitti. Kazı yapan şahıslar vatandaşı görünce apar topar kazı yaptıkları alandan kaçtı. Bir süre sonra ise olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis tepeye çıktığında iki noktanın açılarak içinin mağara gibi oyulduğunu fark etti. Ayrıca tepenin birçok yerinin kazıldığını tespit etti. Polis kazılan noktalardan birine girdiğinde mağara gibi açılan yerin iç tarafında da aşağı doğru kazıldığı ve merdiven ile aşağıya inildiğini gördü. Burada yaptığı çalışmada biri üzerinde kral tacı olan 26 parça eski para ele geçiren ekipler, zanlıların tepede kral ve ailesinin mezarı olduğu rivayeti üzerine kazı yaptığını öğrendi. Ayrıca tepe üzerinde kayaların üzerindeki çukurların her birinin de bir mezarı temsil ettiği buradan yola çıkarak define avcılarının kazı yaptığı öne sürüldü.


Polis kazı yapılan alanı koruma altına alırken, müze görevlilerinin alanda inceleme yapacağı öğrenildi. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otoyolda cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı kadın tarafından gasp edildi
Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler, 84 bin TL'lik kablo çalan hırsızları yakaladı

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 16:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Definecilerin kazdığı tepeden kral tacı figürlü paralar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]