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Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü - Son Dakika

Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü

29.12.2021 18:18

Niğde'de film gibi bir olay yaşandı. Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin kafasına, kaleyi gezdiği sırada dengesini kaybeden kadın düştü.

Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin başına, komedi filmlerini aratmayacak bir olay geldi. Definecilerin kazı yaptığı sırada üzerlerine, kaleyi gezen kadın düştü. Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken, defineciler ise kaçtı.

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HEMEN ÇUKURDAN ÇIKARILDI

Niğde Kalesi'ni gezen Rukiye U. bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye Ulusoy'u gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Ulusoy'u bulunduğu yerden çıkardı.

Türk defineciler, toprağı hararetle kazdıkları sırada kafalarına düşen sert cisimle neye uğradıklarını şaşırdı

İKİ DEFİNECİ TOPARLANIP KAÇTI

Yaralı kurtarılan Ulusoy ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olan Ulusoy ifadesinde, düştüğü esnada iki kişiyi kaçarken gördüğünü söylediği öğrenildi.

Türk defineciler, toprağı hararetle kazdıkları sırada kafalarına düşen sert cisimle neye uğradıklarını şaşırdı

BİNANIN İÇİNDEN KALEYE TÜNEL KAZMIŞLAR

Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türk defineciler, toprağı hararetle kazdıkları sırada kafalarına düşen sert cisimle neye uğradıklarını şaşırdı
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ulusoy, Polis, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü - Son Dakika


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