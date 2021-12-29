Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü - Son Dakika

Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin başına, komedi filmlerini aratmayacak bir olay geldi. Definecilerin kazı yaptığı sırada üzerlerine, kaleyi gezen kadın düştü. Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken, defineciler ise kaçtı.

HEMEN ÇUKURDAN ÇIKARILDI

Niğde Kalesi'ni gezen Rukiye U. bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye Ulusoy'u gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Ulusoy'u bulunduğu yerden çıkardı.

İKİ DEFİNECİ TOPARLANIP KAÇTI

Yaralı kurtarılan Ulusoy ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olan Ulusoy ifadesinde, düştüğü esnada iki kişiyi kaçarken gördüğünü söylediği öğrenildi.

BİNANIN İÇİNDEN KALEYE TÜNEL KAZMIŞLAR

Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.