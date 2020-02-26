Definecilerin planı yarım kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Definecilerin planı yarım kaldı - Son Dakika

Definecilerin planı yarım kaldı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, doğa yürüyüşüne çıkan gençlerin, detektörü görüp ihbarda bulunması üzerine definecilerin planı yarım kaldı.

Definecilerin planı yarım kaldı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, doğa yürüyüşüne çıkan gençlerin, detektörü görüp ihbarda bulunması üzerine definecilerin planı yarım kaldı.


İçmeler Mahallesinde define arayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yakalanmamak için değeri yaklaşık 50 bin lira olan define aramakta kullanılan dedektör cihazlarını bırakarak kaçtı.


Mahallede bulunan 400 metre yükseklikteki Manastır Tepesi'nde bulunan yıpranmış Türk Bayrağı'nı değiştirmek için yürüyüşe İçmeler'li gençler, bir kişinin koşarak kaçtığını fark etti. Define aradığını düşünülen kişinin kaçtığı kayalık alana gelen gençler, define aramak için kullanılan cihazlar, çeşitli gıdalar ve pet şişelerde su bularak 155 polis ihbar hattını arayarak bilgi verdiler.


İhbarı değerlendiren Emniyet ekipleri, patika yoldan tepeye ulaşarak çeşitli marka ve özelliklere sahip define aramak için kullanılan cihazları teslim aldı. Polis, şüphelilerin bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı. - MUĞLA

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muğla'nın alabalık üretimi 21 bin tona çıktı
Muğla'da Jandarma ekipleri 71 tüp kobra zehri ele geçirdi Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:18:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Definecilerin planı yarım kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]