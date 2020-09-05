Definecilerin tahrip ettiği kilisede yıkılma tehlikesi - Son Dakika

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Agios Eustatios Kilisesi, definecilerin birçok defa yaptığı kazı çalışmaları ile tahrip edildi. Mahalle sakinleri, yıkılma tehlikesi yaşayan kilisenin restore edilmesini istedi.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihçiler tarafından açık hava müzesi şeklinde nitelendirilen Kayseri'de, Rum ve Ermenilerin yaptırdığı kiliselerin bazıları yıkılma tehlikesi yaşarken bazıları da definecilerin saldırına uğramaya devam ediyor. Definecilerin defalarca kazdığı ve yıkılma tehlikesi yaşayan kiliselerden birisi de Yeşilhisar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Güzelöz mahallesindeki Agios Eustatios Kilisesi. Duvar ve tavan kısmındaki fresklerin tamamına yakını defineciler tarafından sökülen ve zemin kısmında derin oyuklar oluşan kilise, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.