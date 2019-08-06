Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi restore ediliyor



KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 1835 yılında inşa edilen ve defineciler tarafından kazılarak tahrip edilen tarihi Aziz Eusthatios Kilisesi, restore edilmeye başlandı. Kilisenin, 2 yılda tamamlanması planlanan restorasyon çalışmasının ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın Doğu girişinde bulunan İncesu ilçesinde yer alan Aziz Eusthatios Kilisesi, 1924 yılından sonra Rumların ilçeden ayrılması ardından belediye bünyesine geçti. Kilise, bir dönem tiyatro salonu, sanat okulu ve askeri arşivlerin tutulduğu depo olarak da kullanıldı. Kilise, özellikle son 50 yıl büyük zarar gördü. Defineciler tarafından birçok bölgesi kazılan kilisenin freskleri tahrip edildi.

İncesu Belediyesi, tarihi kilisenin turizme kazandırılması için 1 ay önce çalışma başlattı. Bu kapsamda iç ve dış bakımı yapılacak kilisenin 2 yıl içinde restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

'KİLİSE DEFİNCİLERİN MEKANI OLDU'

Emekli öğretmen Mustafa Çavdar, İncesu'nun 1670 yılında ilçe olduğunu hatırlatarak, "Rumlar, İncesu güvenli olduğu için 1924 yılına kadar burada yaşadı. 1835 yılında yapılan Aziz Eusthatios Kilisesi, uzun zaman Rumların ibadethanesi olarak kullanıldı. 1924 yılından sonra Rumların gitmesinin ardından belediye bünyesine geçen kilise tiyatro salonu, sanat okulu ve askeri arşivlerin olduğu depo olarak kullanıldı. Daha sonra sahipsiz bırakılan kilise definecilerin mekanı oldu" dedi.

'İNCESU'DA DEFİNE BULUNMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Rumların mübadele döneminde ilçeden ayrıldığını belirten Çavdar, "Şunun bilinmesi lazım; Rumlar 1924'de Lozan ile gelen barış antlaşması ile gayrimenkulleri dışında eşyalarını paraya dönüştürerek gitmişlerdir. İncesu'da define bulunması mümkün değildir. Arayışları boşunadır. Buralar bizim tarihi zenginliklerimizdir. Her ne kadar yapanlar burada olmasa da bize ait olan eserlerdir. Elbette bunun restore edilmesi, kullanılabilir hale gelmesi ilçemiz ve ülkemiz açısından son derece bir kazanç olacaktır. Son yıllarda belediye bu konuda oldukça olumlu adımlar atmıştır" şeklinde konuştu.

'TARİHİ YAPI YENİDEN KAZANDIRILACAK'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de ilçenin daha önce Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olduğunu belirterek, "Ancak, geçmiş dönemde tarihi yapılara verilen tahribatlar yerli ve yabancı turist sayısını yüzde yüze düşürdü. Bizler de gerek tarihi zenginliklere sahip çıkmak gerekse de ilçemize 'bacasız sanayi' tabir edeceğimiz turizmi yeniden kazandırmak için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte kilisenin restorasyon çalışmasına başladık. Şu an iskeleler kuruldu. İç ve dış restorasyon yapılacak. 2 yıl sürmesini beklediğimiz restorasyon çalışması sonunda İncesu'ya önemli bir tarihi yapı yeniden kazandırılmış olacak" dedi.



- Kayseri