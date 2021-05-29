Üye Girişi
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK - Son Dakika

DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK

29.05.2021 09:46

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Tekkale köyündeki Tekkale Manastırı, definecilerin kaçak kazısında talan edildi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Tekkale köyündeki Tekkale Manastırı, definecilerin kaçak kazısında talan edildi. Yıkılma riski ile karşı karşıya kalan kilisenin restorasyonu için proje çalışması başlatıldı.

Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde bulunan, yöredeki Orta Çağ dönemi manastır oluşumunu yansıtan Tekkale Manastırı, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar sonucu talan edildi. Köy halkı, tarihe meydan okuyan kilisenin daha fazla tahrip olmadan restore edilip, turizme kazandırılmasını istedi. Yıkılma riski ile karşı karşıya kalan kilisenin restorasyonu için çalışma başlatıldı. Kilisede inceleme yapan heyet restorasyon planlaması yaptı.

'MUHTEŞEM BİR TARİHİ ESER'

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, kilisenin en kısa sürede onarılacağını ve turizme kazandırılacağını belirterek, 'Manastır muhteşem bir tarihi eser. Yusufeli halkının da bu kilisenin onarılması ve turizme kazandırılmasıyla ilgili yoğun bir talebi vardı. İnşallah kısa zamanda projelerimizi hazırlayacağız ve bu eseri ülkemiz turizmine kazandıracağız. İlçemizde çok sayıda kilise var, bu kilise de 3'üncü büyük kilisedir. Diğer kiliselerin restorasyonları tamamlandı. Bu kilisemiz de kısa sürede onarılacak ve turizme kazandırılacak' dedi.

'ONARILMASINI İSTİYORUZ'

Kiliseyi gezen Hatice Büşra Özdemir ise, 'İlçemizde bulunan 3 büyük kiliseden birindeyiz, diğer kiliselerin restorasyonları yapılmış ancak burası diğerleri kadar bakımlı bir kilise değil. İlçe halkı olarak buranın onarılmasını istiyoruz' diye konuştu.

TEKKALE MANASTIRI

Manastır, plan açısından Barhal Kilisesi'ne benzemektedir. Yöredeki Orta Çağ dönemi manastır oluşumunu en iyi biçimde yansıtan kompleks yapı, kilise, trapeza ve seminer odasıyla bu yapı topluluğunun güney doğusunda ayrı olarak inşa edilen şapelden oluşmaktadır. Manastır dört farklı yapıdan oluştuğu için tarihi kaynaklarda olduğu gibi, günümüzde de 'Dört Kilise' olarak anılmaktadır. Kilise, manastırın odak noktasını teşkil eden yapı üç neftli bazilikal planlı olup, doğu cephesi düşey olarak iki farklı yüksekliğe, yatay olarak üç kademeli bölümden oluşmaktadır.

DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK
DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK

Orta Çağ, Hisarcık, Yusufeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı Hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen talihsiz çoban, ağır yaralandı Hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen talihsiz çoban, ağır yaralandı Oyuncu Aslıhan Güner, yeni projesi için kızıl saçlarını boyattı Oyuncu Aslıhan Güner, yeni projesi için kızıl saçlarını boyattı Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı

Son Dakika Haberleri
11:23 Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi
11:13 Köprüden atlayacakken, vatandaşlar tarafından son anda yakalandı
11:08 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
11:06 Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı
10:55 Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı
10:44 Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın
10:36 2 günde 565 bin kişi esnafa hibe desteği için başvurdu
10:16 Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken aşıya karşı olanlara Diyanet'ten mesaj var: Kul hakkına girer
10:15 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı
10:14 MHK Başkanı Serdar Tatlı ve ekibi gelecek sezon görevine devam edecek
Köprüden atlayacakken, vatandaşlar tarafından son anda yakalandı Köprüden atlayacakken, vatandaşlar tarafından son anda yakalandı         
11:13
Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı         
11:06
Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın         
10:45
2 günde 565 bin kişi esnafa hibe desteği için başvurdu 2 günde 565 bin kişi esnafa hibe desteği için başvurdu         
10:36
Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu         
10:24
Meteoroloji uyardı! 14 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! 14 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor         
09:52
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi         
09:30
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili         
21:43
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 11:26:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DEFİNECİLERİN TALAN ETTİĞİ MANASTIR RESTORE EDİLECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement