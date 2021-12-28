Üye Girişi
Definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek - Son Dakika

Definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek

28.12.2021 16:52
Definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek

DENİZLİ'nin Çal ilçesi Dayılar Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta, Büyük Menderes Nehri üzerindeki Roma dönemine ait tarihi İpek Yolu'nda bulunan ve teneke dolusu altın olduğu inancıyla definecilerin talan ettiği Tozlukara Köprüsü restore edilecek.

DENİZLİ'nin Çal ilçesi Dayılar Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta, Büyük Menderes Nehri üzerindeki Roma dönemine ait tarihi İpek Yolu'nda bulunan ve teneke dolusu altın olduğu inancıyla definecilerin talan ettiği Tozlukara Köprüsü restore edilecek.

Roma döneminde yapılan ve antik kentler Apamea, Eumenia, Peltea, Lounda, Mossyna, Hierapolis ile Laodikya ticaret yolları üzerindeki geçişi sağlayan köprülerden biri olarak kullanılan; 55 metre uzunluğunda, 3 metre 40 santimetre genişliğindeki 2 kemerli antik köprüde altın ve tarihi eser arayan defineciler, köprüye hasar veriyor. Köprünün çeşitli noktalarında, definecilerin altın ya da tarihi eser bulmak için açtığı oyuklar ve çukurlar bulunuyor. Rivayetteki 'Bu köprüyü yapan bir hatun, ya sağındadır ya solunda bir teneke altın' sözüne inanan defineciler, köprüyü kullanılamaz hale getirdi. Teneke dolusu altın saklandığına inanılarak, defineciler tarafından yıllardır kaçak kazı yapılan tarihi köprü, yıkılmaya da yüz tuttu.

Çal Belediyesi'nin, Tozlukara Köprüsü'nün restore edilmesiyle ilgili müracaatı ise olumlu bulundu. Belediye Başkanı Fethi Akcan, Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü Köprüler Başmühendisliği'nden tarihi Tozlukara Köprüsü'nün restore edilmesi için haber geldiğini söyledi. Başkan Akcan, 17 Ocak 2022'de yapılacak proje ihalesinin ardından köprünün restorasyon çalışmalarının da kısa sürede başlamasını beklediklerini söyledi.

Definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek
Definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek
Definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek
YORUMLAR
500

Büyük Menderes Nehri, İpek Yolu, Laodikya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek - Son Dakika


Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi? Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi?         
16:44
Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor         
16:22
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36

Son Dakika Haberleri
16:56 Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı
16:43 Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi?
16:21 Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor
16:13 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı
16:11 ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!
16:11 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi?
16:10 Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi
16:09 HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 17:00:37. #1.12#
SON DAKİKA: Definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement