Definecilerin yeni hedefi gizli tüneller oldu! İçeride buldukları sikkeleri çalınmış olabilirler - Son Dakika
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Definecilerin yeni hedefi gizli tüneller oldu! İçeride buldukları sikkeleri çalınmış olabilirler

20.07.2022 16:51

İstanbul Üsküdar'da, kaç yüzyıllık olduğu bilinmeyen ve günümüzde hala var olan bir gizli tünel defineciler tarafından tahrip edildi. Giriş ve çıkışları Çengelköy'den Kuzguncuk'a kadar uzanan gizli tünelin yanında kamp kuran defineciler, kurdukları düzenek ile tünelin tuzaklı kapaklarını etkisiz hale getirerek tünele girdi. Definecilerin tünelden altın ve sikke çalmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Üsküdar'da bulunan ve asırlar öncesinden kazılarak günümüze dek ulaştığı düşünülen yer altındaki bir gizli tünel definecilerin tahribine uğradı.

İddiaya göre bir ucu Çengelköy'den bir ucu ise Kuzguncuk'tan çıkan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde kazı çalışmaları yaparak yaklaşık 500 metre kazdı. Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı takdirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdiler.

Tünel içerisinde kazarak ilerleyen definecilerin tünelde bulunan tarihi eserleri ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor. Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak olayı fark ederek tahrip edilen tüneli cep telefonu ile kayda aldı, ardından durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, tünel çevresinde çalışma başlattı.

"PROFESYONELCE MAĞARAYI YAĞMALAMIŞLAR"

Mağara ve dehliz araştırmacısı Fatih Bayrak, "Mağara ve dehliz araştırmacıları olarak alana keşif için geldiğimizde bu gizli geçit mağarasını gördük. Toparlanarak içeriye girdik. Mağara ve gizli geçit 450 ile 500 metre uzunluğunda bir ucu Çengelköy'den Kuzguncuk'a çıkıyor. İçeriye girdiğimizde defineciler kazı yapmışlar. Geçit içerisinde 3 tuzak var" şeklinde konuştu.

TUZAKLARI PATLATARAK ETKİSİZ HALE GETİRMİŞLER

Bu tuzakların patlatılarak etkisiz hale getirildiğini ifade eden Bayrak, "Mağaranın içerisinde odacıkların birinde kazılar yapılmış. Küpün yarısı alınmış yarısı kazı alanında duruyor. Tuzaklar yanlış açıldığında toprak üzerinize dökülüyor ve suda boğulabiliyorsunuz. Defineciler, tuzakları çok profesyonelce açmışlar, çekiç izi dahi yok. Gizli tünel ve mağara, 7-8 yüz yıllık gibi görünüyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Definecilerin yeni hedefi gizli tüneller oldu! İçeride buldukları sikkeleri çalınmış olabilirler - Son Dakika

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