Son Dakika Haberleri: Definecilerle sahada mücadele
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Definecilerle sahada mücadele

55 dakika önce

Erzurum Müze Müdürlüğü, taşınmaz kültür varlıklarının korunması için sahada etkin bir mücadele yürütüyor.

Erzurum Müze Müdürlüğü, taşınmaz kültür varlıklarının korunması için sahada etkin bir mücadele yürütüyor. Yetkililer, bir yandan bölgedeki vatandaşları bilinçlendirirken, diğer yandan da kültür varlıklarının listesini güvenlik güçleriyle paylaşarak, buraların çevresinde atılan devriyelerle definecilerden korunmasını sağlıyor.

Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan Erzurum'da 97 arkeolojik sit alanı, 3 kentsel sit alanı, 3 tarihi sit alanı bulunuyor. 706 da tarihi yapıya ev sahipliği yapan Erzurum'da Müze Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla kentin değişik noktalarında saklı kalmış kültür varlıklarını da bir bir tescilliyor. Son iki yılda 20'ye yakın taşınmaz kültür varlığını tescilleyen Müze Müdürlüğü, bir taraftan da buraları definecilerin saldırılarından korumak için çalışma başlattı. Merkez Yakutiye ilçesi Güngörmez köyündeki Demir Çağ'dan kalan Kartal Kalesi'ni tescillemek için bölgeye giden Müze Müdürü Hüsnü Genç, kayalık bir bölge olmasına rağmen definecilerin kazdıkları çukurları inceledi. Gittikleri her noktada definecilerin varlığını gördüklerini belirten Genç, Maalesef defineciler, kültürümüzün kanayan yarası. Burada da kalenin giriş kapısının 2600 yıl önce yapılan beşik kemerini tahrip etmişler. Bölgede çok sayıda kazı izine rastladık dedi.

Müze Müdürlüğü olarak ilk amaçlarının sahada definecilerle mücadele olduğunu vurgulayan Genç, Definecilerle iki yolla mücadele ediyoruz. Öncelikle bu tür taşınmaz kültür varlığı yoğun olarak bulunan yerlerdeki vatandaşları bilinçlendiriyoruz. Onlara buraların önemini anlatıyoruz. Köy evlerinde ya da kahvelerde eserlerin korunması, kültüre olan katkıları hakkında verdiğimiz bilgiler bayağı yararlı oluyor. İkinci çalışmamızı ise güvenlik güçleriyle yapıyoruz. İl genelinde tescilli olan yerlerin listelerini jandarmaya göndererek bunların çevresinde sık sık devriye atılmasını sağlıyoruz diye konuştu.

Müze Müdürlüğü olarak taşınmaz kültür varlıklarının tescillenmesine de büyük önem verdiklerini anlatan Genç, yaklaşık 2 yılda 20'ye yakın kültür varlığının tescil edildiği bilgisini verdi.

Definecilerle sahada mücadele

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:45 Kaynak: DHA
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