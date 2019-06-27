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Defne avcılarına baskın

39 dakika önce

Defne avcılarına baskın Adana'da bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis, eve yaptığı baskında define avcılarını suçüstü yaparak gözaltına aldıADANA - Adana'da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis bir eve düzenlediği baskında, define arayan 3 suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Defne avcılarına baskın
Adana'da bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis, eve yaptığı baskında define avcılarını suçüstü yaparak gözaltına aldı
ADANA - Adana'da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis bir eve düzenlediği baskında, define arayan 3 suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'ndeki eski bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine arama kararı çıkarılan eve yapılan baskında kazı yapıldığı belirlendi. Define aramak için kazı yapılan evde çuvallara doldurulmuş molozlar olduğu görüldü.
Evda kazı yapan A.T., M.K. ve E.K. suç üstü yakalandı. Pencereleri örtülerle kapatan define avcılarının, dikkat çekmemek için gece kazı yaptığı, biriken molozları gündüz dışarı taşıdığı öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.
Defne avcılarına baskın
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:16 Kaynak: İHA
Polis, Defne, 3. Sayfa
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