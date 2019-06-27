Son Dakika Haberleri: Defne avcılarına suçüstü
Son Dakika Güncel Haber

Defne avcılarına suçüstü

14 dakika önce

Adana'da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis bir eve düzenlediği baskında, define arayan 3 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Adana'da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis bir eve düzenlediği baskında, define arayan 3 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'ndeki eski bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine arama kararı çıkarılan eve yapılan baskında kazı yapıldığı belirlendi. Define aramak için kazı yapılan evde çuvallara doldurulmuş molozlar olduğu görüldü. Evde kazı yapan A.T., M.K. ve E.K. suçüstü yakalandı. Pencereleri örtülerle kapatan define avcılarının, dikkat çekmemek için gece kazı yaptığı, biriken molozları gündüz dışarı taşıdığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.
(Rüşan Anıl Atar - Serkan Çetinkaya/İHA)
Defne avcılarına suçüstü
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
Polis, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Defne avcılarına suçüstü Sezai Temelli, Erdoğan'ın "Demirtaş-Öcalan arasında iktidar mücadelesi var" sözlerine yanıt verdi CHP Milletvekili Yıldırım Kaya: En büyük teşekkürü, Demirtaş'a ediyorum Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım yoğunluğu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 09:44:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Defne avcılarına suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]