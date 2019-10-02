Son Dakika Haberleri: Defne'de belediye hizmetleri
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Defne'de belediye hizmetleri

22 dakika önce

Defne Belediyesi tarafından inşa edilen nikah salonunun yakın zamanda hizmete açılacağı bildirildi.

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Defne Belediyesi tarafından inşa edilen nikah salonunun yakın zamanda hizmete açılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yazılı açıklamasında, ilçenin eksikliklerinden biri olan nikah salonu yapımı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Defne halkına yakışır bir kent oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını bildiren Güzel, şunları kaydetti:

"Defne'de olmayan, noksan kalan ne varsa onu hayata geçirmek için çaba gösteriyoruz. Defne'mize yakışır güzellikte dizayn ederek vatandaşlarımızın en mutlu günlerine ev sahipliği yapmaya hazırladığımız Defne nikah salonumuzu kısa süre içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. Artık Defne'de 'İyi günde, kötü günde' verilecek sözler, o en anlamlı imzalar çok daha modern, günün özelliğine yaraşır bir salonda gerçekleşecek. Tüm Defne halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

İbrahim Güzel, Defne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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