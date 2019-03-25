Son Dakika Haberleri: Defne'de Kaldırım Çöktü

Defne'de Kaldırım Çöktü

1 saat önce

Hatay'ın Defne ilçesinde kaldırımın çökmesi nedeniyle bir iş makinesinde hasar meydana geldi.

Defne'de Kaldırım Çöktü, System.String[]
Hatay'ın Defne ilçesinde kaldırımın çökmesi nedeniyle bir iş makinesinde hasar meydana geldi.

Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın önündeki yaya kaldırımı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İnşaat önünde park halindeki iş makinesi çökme dolayısıyla oluşan çukura devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zarar gören su boruları belediye ekiplerince onarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Hatay, Defne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum Seçime 6 Gün Kala 9 Büyükşehirde Dengeleri Değiştirecek Anket Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:49:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Defne'de Kaldırım Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]