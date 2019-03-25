Defne'de Kaldırım Çöktü
1 saat önce
Hatay'ın Defne ilçesinde kaldırımın çökmesi nedeniyle bir iş makinesinde hasar meydana geldi.
Hatay
'ın Defne
ilçesinde kaldırımın çökmesi nedeniyle bir iş makinesinde hasar meydana geldi.
Sümerler Mahallesi Harbiye
Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın önündeki yaya kaldırımı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
İnşaat önünde park halindeki iş makinesi çökme dolayısıyla oluşan çukura devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zarar gören su boruları belediye ekiplerince onarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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