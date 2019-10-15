Defne'de menfez çalışmaları sürüyor
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelindeki menfez çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:00 Kaynak: Bültenler
Şehrin taşkın riski taşıyan bölgelerinde menfez çalışmaları başlatan Büyükşehir, gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların can ve mal güvenliğini güvence altına almayı amaçlıyor.
Defne Hancağız Mahallesi'nde yol kaymalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar Büyükşehir ekipleri tarafından hızla sürdürülüyor. Ekipler, il genelinde ihtiyaç arz eden alanlarda menfez yapım işinin gerçekleştirileceğini bildirdi.
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