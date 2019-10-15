Son Dakika Haberleri: Defne'de menfez çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Defne'de menfez çalışmaları sürüyor

Defne'de menfez çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelindeki menfez çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Defne'de menfez çalışmaları sürüyor, System.String[]

Şehrin taşkın riski taşıyan bölgelerinde menfez çalışmaları başlatan Büyükşehir, gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların can ve mal güvenliğini güvence altına almayı amaçlıyor.

Defne Hancağız Mahallesi'nde yol kaymalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar Büyükşehir ekipleri tarafından hızla sürdürülüyor. Ekipler, il genelinde ihtiyaç arz eden alanlarda menfez yapım işinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Defne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:00 Kaynak: Bültenler
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