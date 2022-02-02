Üye Girişi
Defne Joy Foster'ın mezarı 11'inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı - Son Dakika

Defne Joy Foster'ın mezarı 11'inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı

02.02.2022 12:43

Defne Joy Foster'ın mezarı 11'inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı Oyuncu Defne Joy Foster'ı ölümünün 11'inci yılında Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anmaya iki yakın arkadaşı dışında kimse gelmedi.

Defne Joy Foster'ın mezarı 11'inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı

İSTANBUL - Oyuncu Defne Joy Foster'ı ölümünün 11'inci yılında Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anmaya iki yakın arkadaşı dışında kimse gelmedi. Foster'ın mezar başı ölüm yıl dönümünde boş kaldı.

11 yıl önce hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ı 11'inci ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan kabri başında iki yakın arkadaşı dışında ziyaret eden kimse olmadı. Erken saatlerde mezarı başına gelen iki yakın arkadaşı dışında Foster'ı anmaya sevenleri ve yakınlarından kimse gelmeyince Foster'ın kabri ölüm yıl dönümünde boş kaldı.

Defne Joy Foster'ın mezarı 11'inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı
Defne Joy Foster'ın mezarı 11'inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı
Defne Joy Foster'ın mezarı 11'inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı

YORUMLAR
500

Defne Joy Foster, Zincirlikuyu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Defne Joy Foster'ın mezarı 11'inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:45 Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı
12:44 Akaryakıt bayileri iflasın eşiğine geldi! PÜİS Başkanı: KDV indirilsin
12:31 Defne Joy Foster'ı ölüm yıldönümünde arkadaşları andı!
12:28 Taksim'de boksör, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü
12:27 2 Şubat Çarşamba günü altının gramı 778 lira seviyesinden işlem görüyor
12:26 Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
12:24 Model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, denize uçtu!
12:22 Gözler TÜİK'e çevrildi! Ocak ayı enflasyon oranı yarın açıklanacak
12:07 Son Dakika: İhracat yılın ilk ayında 17,6 milyar dolarla rekor kırdı
11:58 Aylar sonra ilk kez! Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri halkın karşısına çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 12:51:27. #1.12#
SON DAKİKA: Defne Joy Foster'ın mezarı 11'inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement