Son yıllarda gerek özel hayatı gerekse verdiği pozlarla adından söz ettiren Defne Samyeli'ye nazar değdi. Samyeli, tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19'a yakalandığını açıkladı.
Sağlık durumu hakkında açıklaam yapan Samyeli, "Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok. Bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum. 4 Eylül 2021'de Moda Deniz Kulübü'nde vereceğim konseri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
DEFNE SAMYELİ KİMDİR?
Defne Samyeli,17 Mart 1972'de doğdu. 49 yaşındadır. Samyeli'nin Eren Talu olan evliliğinden Deren ve Derin Talu adında iki kızı vardır. Defne Samyeli son olarak Cem Yılmaz ile birliktelik yaşadı daha sonra adı Emre Alkin ile anıldı.
Çalıştığı TV kanalları
1991-1994: Star TV
1994: Teleon TV
1994-1995: Show TV
1996-2002: Kanal D
2002-2007: Show TV
2010: atv
2011: a Haber
TV programları
1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)
1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)
1994: Pazar Show (SHOW TV)
1994-1995: Show'da Show (SHOW TV)
1996: Şakalamaca (KANAL D)
1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)
1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)
1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)
2002: Seçim 2002 (SHOW TV)
2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)
2004: Seçim 2004 (SHOW TV)
2006: Vizyon (SHOW TV)
2007: Seçim 2007 (SHOW TV)
2010: Her şey Bambaşka (ATV)
2011: 45 Dakika (A HABER)
2011: Söz Teması (A HABER)
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2011: Olay Yüz Kremleri
2020: Collagen Forte
Dizi
2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)
2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)
2018: İstanbullu Gelin (Star TV)
2020: Hekimoğlu (Kanal D)
2020-2021: Sol Yanım (Asena) (Star TV)
Albümleri ve şarkıları
1994 - Tek Başına
2015 - Son Arzum (single)
2019 - Ağla Ağla (single)
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