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Defne Samyeli'den üzücü haber geldi! - Son Dakika

Defne Samyeli'den üzücü haber geldi!

02.09.2021 16:45
Defne Samyeli'den üzücü haber geldi!, System.String[]

Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'den (49) üzücü haber geldi. Samyeli'nin Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. Ünlü ismin sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Son yıllarda gerek özel hayatı gerekse verdiği pozlarla adından söz ettiren Defne Samyeli'ye nazar değdi. Samyeli, tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Sağlık durumu hakkında açıklaam yapan Samyeli, "Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok. Bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum. 4 Eylül 2021'de Moda Deniz Kulübü'nde vereceğim konseri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli,17 Mart 1972'de doğdu. 49 yaşındadır. Samyeli'nin Eren Talu olan evliliğinden Deren ve Derin Talu adında iki kızı vardır. Defne Samyeli son olarak Cem Yılmaz ile birliktelik yaşadı daha sonra adı Emre Alkin ile anıldı.

Çalıştığı TV kanalları

1991-1994: Star TV

1994: Teleon TV

1994-1995: Show TV

1996-2002: Kanal D

2002-2007: Show TV

2010: atv

2011: a Haber

TV programları

1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)

1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)

1994: Pazar Show (SHOW TV)

1994-1995: Show'da Show (SHOW TV)

1996: Şakalamaca (KANAL D)

1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)

1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)

1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)

2002: Seçim 2002 (SHOW TV)

2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)

2004: Seçim 2004 (SHOW TV)

2006: Vizyon (SHOW TV)

2007: Seçim 2007 (SHOW TV)

2010: Her şey Bambaşka (ATV)

2011: 45 Dakika (A HABER)

2011: Söz Teması (A HABER)

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2011: Olay Yüz Kremleri

2020: Collagen Forte

Dizi

2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)

2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)

2018: İstanbullu Gelin (Star TV)

2020: Hekimoğlu (Kanal D)

2020-2021: Sol Yanım (Asena) (Star TV)

Albümleri ve şarkıları

1994 - Tek Başına

2015 - Son Arzum (single)

2019 - Ağla Ağla (single)

Defne Samyeli'den üzücü haber geldi!
Defne Samyeli'den üzücü haber geldi!
Defne Samyeli'den üzücü haber geldi!

Defne Samyeli, Koronavirüs, Kanal D, Star, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'den üzücü haber geldi! - Son Dakika Magazin


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