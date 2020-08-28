Ünlü sanatçı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Şu sıralar tatil yapan 48 yaşındaki güzel sanatçı, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
Defne Samyeli'nin söz konusu paylaşımına binlerce beğeni gelirken, ünlü isim 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkarttı.
Samyeli'nin paylaşımına yorum yapan ilk isimlerden biri de 24 yaşındaki kızı Deren Talu oldu. Deren, paylaşıma ateş emojisi koyarak annesine olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.
İşte Defne Samyeli'nin bikinili pozları:
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 00:05
Son Dakika › Magazin › Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı - Son Dakika Magazin