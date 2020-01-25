Defne Samyeli: Bir kitapta harcanamam - Son Dakika
Son Dakika Magazin Defne Samyeli: Bir kitapta harcanamam - Son Dakika Magazin

Defne Samyeli: Bir kitapta harcanamam

6 saat önce

ÖNCE GÜLDÜM, SONRA HİÇ GÜLMEDİMMustafa olayını hiç anlamadım. İlk başta bir güldüm, sonra hiç gülmedim. Kendisi geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmış, davada kendisini kurtaracak kadar bir metin hazırlanmış.

Defne Samyeli: Bir kitapta harcanamam, System.String[]

ÖNCE GÜLDÜM, SONRA HİÇ GÜLMEDİM


Mustafa olayını hiç anlamadım. İlk başta bir güldüm, sonra hiç gülmedim. Kendisi geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmış, davada kendisini kurtaracak kadar bir metin hazırlanmış. Kadın ismini kullanarak sansasyonel bir şekilde işini tanıtmayı çok klişe buluyorum. Yakıştırmıyorum bu durumu hiç kimseye.


DAVA AÇMAYA MECBUR BIRAKIYORLAR


Sağa sola dava açmayı hiç istemiyorum aslında. Bunlara o kadar çok para ve zaman harcanıyor ki, gerçekten uğraşmak istemiyorum. Ama insanı mecbur bırakıyorlar. Sadece o duruşu sergilemek adına bunu yapmak gerekiyor. Ben bu isim için çok çalıştım, çok uğraştım. Bir kitapta harcanamam ben. Böyle imalarla harcanamam. Hiç yakıştırmadım.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:33 
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