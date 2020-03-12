Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'a 1 liralık dava - Son Dakika
Son Dakika Magazin Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'a 1 liralık dava - Son Dakika Magazin

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'a 1 liralık dava

18 dakika önce

Soruşturma başlatan savcılık, Sandal'ı ifadeye çağırdı.

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'a 1 liralık dava, System.String[]

Soruşturma başlatan savcılık, Sandal'ı ifadeye çağırdı. Defne Samyeli suç duyurusunun ardından bu defa Mustafa Sandal'a 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Ünlü spikerin avukatı Şenay Kara Işık, davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Kitapta yer alan hayal ürünü, iftiraya varan yalan ifadeler sebebiyle Defne Samyeli kendisini haksız ve sansasyonel gündem içinde bulmuştur. Ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Defne Samyeli ile Mustafa Sandal yıllardır aynı camianın içinde yer aldıklarından davetlerde karşılaşmış olup birbirlerini bu sayede tanımaktadırlar. Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin ismini kullanarak kitabının reklamını yapmıştır. 1 lira manevi tazminat ödenmesini ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz."

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:08 
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