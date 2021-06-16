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Defne Samyeli'den tatil fotoğrafları... - Son Dakika

Defne Samyeli'den tatil fotoğrafları...

16.06.2021 14:11
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Yoğun geçen sezonun ardından Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya'da açtı.

Yoğun geçen sezonun ardından Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya'da açtı. Kızlarıyla denize girip güneşlenen ünlü isim paylaştığı fotoğraflarla yine çok konuşuldu.

Defne Samyeli'den tatil fotoğrafları...

Samyeli önce pembe mayosuyla kızına poz verdi. Sonra bikini giyip karın kaslarını sergiledi.

15 gün sonra 49. yaşına basacak olan Samyeli formda fiziğiyle dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Yıllar geçiyor Defne gençleşiyor', 'Bunu nasıl başarıyorsunuz' şeklinde yorumlar yapıldı.

Defne Samyeli'den tatil fotoğrafları...

KALÇA PROTEZİ Mİ YAPTIRDI

Defne Samyeli'nin paylaşımındaki kalça kıvrımı meraklı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Samyeli'nin kalça protezi yaptırdığını iddia etti.

Defne Samyeli'den tatil fotoğrafları...

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 48 yaşındaki eski spiker formunu ve güzelliğini korumak için şunları yapıyor:

Haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor; kısacası dövüşüyor.

Haftanın bir günü karabuğday diyeti yapıyor.

Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

Yüzüne avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından elde ettiği bir maskeyi uyguluyor.

Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

Saçlarına susam yağı ile bakım yapıyor.

Defne Samyeli, "Vücuduma sevgi ve saygıyla yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum" diyor.

Defne Samyeli'den tatil fotoğrafları...

Defne Samyeli, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'den tatil fotoğrafları... - Son Dakika Magazin


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