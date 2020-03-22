Defne Samyeli ev sahibiyle mahkemelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Defne Samyeli ev sahibiyle mahkemelik oldu - Son Dakika Magazin

Defne Samyeli ev sahibiyle mahkemelik oldu

6 saat önce

Son dönemde Cem Yılmaz'la olay yaratan ayrılığıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Defne Samyeli ev sahibiyle mahkemelik oldu, System.String[]

Son dönemde Cem Yılmaz'la olay yaratan ayrılığıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.


EV SAHİBİYLE DAVALIK OLDU


Kemerburgaz'da oturan Samyeli'ne oturduğu villanın sahibinin icra davası açtığı öğrenildi. İstanbul 17. İcra Mahkemesi'ne başvuran ev sahibi, ünlü şarkıcının son birkaç aydır kirasını ödemediğini belirtti. Samyeli ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:


"Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum."

Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:36 

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