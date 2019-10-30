Son Dakika Haberleri: Defne Samyeli'nin güzellik sırları!
Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nin güzellik sırları!

Defne Samyeli'nin güzellik sırları!

1 saat önce

Güzellik ve beslenmesi ile ilgili önemli açıklamalar yapan ünlü isim " Ben hayatta her konuda dengeye inanıyorum" dedi"Balçiçek ile Dr. Cankurtaran"hafta içi her gün saat 07.30'da Kanal D'de!

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Güzellik ve beslenmesi ile ilgili önemli açıklamalar yapan ünlü isim " Ben hayatta her konuda dengeye inanıyorum" dedi


"Balçiçek ile Dr. Cankurtaran"hafta içi her gün saat 07.30'da Kanal D'de!


Cankurtaran, Kanal D, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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