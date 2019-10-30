Defne Samyeli'nin güzellik sırları!
1 saat önce
Güzellik ve beslenmesi ile ilgili önemli açıklamalar yapan ünlü isim " Ben hayatta her konuda dengeye inanıyorum" dedi"Balçiçek ile Dr. Cankurtaran"hafta içi her gün saat 07.30'da Kanal D'de!
Güzellik ve beslenmesi ile ilgili önemli açıklamalar yapan ünlü isim " Ben hayatta her konuda dengeye inanıyorum" dedi
"Balçiçek ile Dr. Cankurtaran"hafta içi her gün saat 07.30'da Kanal D'de!
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
Model Chloe Loughnan, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Kalp spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma kaldırıldı Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı Kızının 29 Ekim'de Cadılar Bayramı'ndan bahsetmesiyle gündem olan Cengiz Semercioğlu: Heyecandan konuşamadı