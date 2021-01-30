Defne Samyeli'nin icra davasında flaş gelişme! Evden taşınmayacak!

Tv100'ün haberine göre; İcra gelen eviyle gündem olan Defne Samyeli ile iş insanı Yusuf Araz& ; arasında süren icra davasında flaş bir gelişme yaşandı. Defne Samyeli, 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yaptı. İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda bulunan evinde kiracı olarak oturan Defne Samyeli'nin 2019'un mart ayından bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek İcra Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Üst mahkemeye itiraz hakkını kullanan Defne Samyeli 3 aylık kira tutarı olan 45 bin TL'nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL ödemeyi yaptı. Mahkemeden gelecek kararı bekleyen Samyeli bu süreçte evden taşınmayacak.

Samyeli'nin avukatı şu açıklamayı yaptı:





'İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak üst mahkemeye itiraz hakkımız kullanılmıştır. Söz konusu kararı uygulayacak İcra Müdürlüğünden de dosyasın üst mahkemeye gidiş süresinden itibaren 90 gün mehil kararı alınmıştır. Bu karar gereği işlemler durdurulduğundan İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karar nedeniyle şu aşamada herhangi bir şekilde tahliye ve/veya haciz uygulanması gibi bir durum söz konusu olamaz."



