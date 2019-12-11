Defne Samyeli ve Cem Yılmaz nasıl barıştı?

Samyeli ve Yılmaz'ın Bebek'te bir otelde buluşup yemek yedikleri iddia edildi. İkilinin ayrılığa daha fazla dayanamadığı ve Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ı evlilik şartıyla affettiği iddia edildi. İşte detaylar!



