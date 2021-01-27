Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz geldi... - Son Dakika

Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz geldi...

27.01.2021 11:46
Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz geldi..., System.String[]

İş insanı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'ni icraya vererek haciz işlemlerini başlattı. Önceki gün Samyeli'nin oturduğu evdeki bir kısım eşyaya haciz memuru tarafından el koyuldu. İşte ayrıntılar...

İŞADAMI Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'yi icraya vererek haciz işlemleri başlattı. Haciz memurları, Samyeli'nin oturduğu Kemerburgaz'daki Pasifik Konakları'na giderek, Araz'ın borcuna karşılık evdeki eşyaların bir kısmını haczetti.

'2019 YILINDAN BERİ KİRA ÖDEMİYOR'

Araz, kiracısı Defne Samyeli'nin 2019'un mart ayından itibaren kirasını ödemediğini öne sürerek haciz işlemleri başlatılması için İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. İşadamının avukatı Iyaz Çimen şu iddialarda bulundu: "Defne Samyeli'nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi'ne tahliye davası açtık. Defne Samyeli, aylık 16 bin 720 lira olan kira bedelini 2019'un mart ayından beri ödememektedir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz."

HACİZ MEMURLARI HAREKETE GEÇTİ

Yusuf Araz'ın talebi üzerine avukatı Iyaz Çimen ve haciz memuru, önceki gün sabah erken saatlerinde Defne Samyeli'nin oturduğu Kemerburgaz'daki Pasifik Konakları'na gitti. Kapıyı açan Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli ünlü sunucunun evde olmadığını söyledi ve tahliye davasına henüz karar çıkmadan gelinmesine tepki gösterdi. Samyeli'nin bir kısım eşyasına haciz koyuldu. Haciz koyulan ev eşyaları, yediemin olarak erkek kardeşi Sühan Samyeli'ye bırakıldı.

Defne Samyeli'nin avukatı Şenay Kara Şık yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tahliye davasının duruşması ayın 28'inde. Kesinleşmiş borç kararı çıkmadan, sırf habere konu olmak ve Samyeli'nin ailesini taciz etmek amacıyla ev sahibi Yusuf Araz'ın avukatı, yanında icra memurlarıyla Samyeli'nin evine gelmiş. Tamamen şov amaçlı ve asıl davayla ilgisi yok. Amaç bu şovla basına 'haciz' haberi yaptırabilmek ve aileyi taciz etmek. Yapılan kanun dışı. Hem Araz, hem de avukatı ve yanında bu olaya alet olan icra memurları için savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. "

NE YAŞANMIŞTI?

8 yıldır Kemerburgaz'daki Pasifik Konakları'nda oturan Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, kirasını alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlatmıştı. Yaptığı itirazla takibi durduran Samyeli, basında çıkan haberler üzerine de ev sahibine 50 bin liralık tazminat davası açtı. Davayla ilgili Hürriyet'e konuşan Araz, evin aylık 15 bin lira kira bedeli olduğunu belirterek şöyle dedi: "Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı da ödeyeceğim." (HÜRRİYET-ÖZGE EĞRİKAR)

Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz geldi...

Defne Samyeli, Hürriyet, Mart, İcra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz geldi... - Son Dakika Magazin


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