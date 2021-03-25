DEFNE SAMYELİ'YE HAKARETTEN YARGILANAN MUSTAFA SANDAL'A BERAAT - Son Dakika

DEFNE SAMYELİ'YE HAKARETTEN YARGILANAN MUSTAFA SANDAL'A BERAAT

25.03.2021 18:30

Avukat, Defne Samyeli ve Mustafa Sandal'ın bir arada olduğu bir fotoğrafı delil olarak hakime verdi.

Avukat, Defne Samyeli ve Mustafa Sandal'ın bir arada olduğu bir fotoğrafı delil olarak hakime verdi.

Özden ATİK İstanbul, DHA - Beni Ağlatma isimli kitabında ilişki yaşadıklarını iddia ettiği gerekçesiyle Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu şarkıcı Mustafa Sandal'ın Hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Sandal'ın beraatine karar verdi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Sandal ve şikayetçi Defne Samyeli katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Duruşma savcısı, Mustafa Sandal hakkında beraat talebinde bulunduğu mütalaasında bir değişiklik olmadığını ifade etti.

MÜVEKKİLİMİN ŞEREF VE SAYGINLIĞINA ZARAR VERMİŞTİR

Söz alan Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem, Sanık olmayan bir ilişkiyi yaşamış gibi kitapta göstermiştir. Bir ifadenin tahkir edici olup olmadığı, onur ve saygınlığı rencide edici boyutta olup olmadığı, kişinin toplumda içindeki yerine göre değişmektedir. Müvekkilim sanatçı olup tüm toplum tarafından tanınan bir kişidir. Özel hayatına yapılan yakıştırma müvekkilimin şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir. Sanık basına verdiği röportajlarda muvekkilimi onore etmek için böyle bir şey yazdığıni belirtmişse de böyle ifadeyle bir kadının nasıl onore olacağını takdire bırakıyoruz. Cezalandırılmasını talep ediyorum dedi.

SANDAL'IN AVUKATI DOSYAYA FOTOĞRAF SUNDU

Mustafa Sandal'ın avukatı Aydın Kurban ise Şikayetçinin beyanlarına itiraz ediyoruz. Şikayetçi vekili, dilekçesinde adeta müşteki ile müvekkilimizin hiç tanışmamış, hiç görüşmemişler gibi bir durum yaratmaya çalışılmaktadır diyerek 90'lı yıllarda Defne Samyeli ve Mustafa Sandal'ın bir arada olduğu bir fotoğrafı delil olarak hakime verdi.

Avukat Kurban, Şu an dosyaya sunduğumuz o yıllara ait fotoğrafdan anlaşılacağı gibi sanık ile müştekinin bir araya geldikleri samimi bir ortam içinde bulundukları net bir şekilde görülmektedir. Gördüğünüz gibi bir aradalar başka sanatçılarla. Suçun unsurları oluşmamıştır. Zorlama yoluyla hakaret suçuna sokulmaya çalışılmaktadır. Beraatini talep ediyorum dedi. Fotoğraf üzerine söz alan Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem, 26 yıllık arkadaş oldukları zaten biz söylüyoruz şeklinde konuştu.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Mustafa Sandal'ın üzerine atılı Hakaret suçundan yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Defne Samyeli, Beni Ağlatma adlı kitabında kendisiyle ilişki yaşadığını iddia eden şarkıcı Mustafa Sandal hakkında şikayette bulunmuştu. Kitapta hayal ürünü ifadeler kullanıldığını belirten Samyeli, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle Mustafa Sandal'ın cezalandırılmasını talep etmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Sandal hakkında Hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talep edilmişti.

SAVCI BERAATİNİ TALEP ETMİŞTİ

Duruşma savcısı 18 Mart'taki celsede verdiği mütalaasında, Mustafa Sandal tarafından kaleme alınan 11 Ocak 2020'de yayımlanan Beni Ağlatma isimli kitabın 163. sayfasında, müştekiye yönelik Türkiye'nin en güzel üç akıllı kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel, hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen onu kız arkadaş olarak lanse edemeyeceğimi, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve beni terk etti... şeklinde sözler sarf etmesinin hakaret suçunu oluşturur nitelikte olmadığı kanaatiyle beraatine karar verilmesini talep etmişti.

HAKARET OLARAK ALGILAMASINA ŞAŞIRDIM DEMİŞTİ

Mustafa Sandal savunmasında ise Kitabımda bazı anılarımı paylaştığım ve dönemi yansıttığım hatıralara yer vermeye çalıştım. Defne Samyeli ile tanışıklığımız, arkadaşlığımız söz konusuydu. Ancak aramızda bir ilişki yaşanmadı. Defne hanıma kitabımda bir değil, birkaç iltifatta bulundum. İlişkiye dönme potansiyeli olan bir arkadaşlığımız vardı. Ama yeni parlayan pop yıldızının sevgili olamaz düşüncesiyle kendisine görüşemeyeceğimizi aktarmıştım. Kendisi de sağlam duruşuyla 'O zaman görüşmemize gerek yok' dedi. Benim bu düşüncemden dolayı aramızda birşey yaşanacaksa da yaşanmamış oldu. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Kitabımda kendisine iltifat ettim. Rahatsızlık duyduğunu öğrenince de kitabımdaki o bölümü çıkarttırdım. Hakaret olarak algılamasına şaşırdım. Kendisine hakaret etmedim. Hakaret kastım yoktur. Suçsuzum beraatimi isterim demişti.

DEFNE SAMYELİ'YE HAKARETTEN YARGILANAN MUSTAFA SANDAL'A BERAAT
DEFNE SAMYELİ'YE HAKARETTEN YARGILANAN MUSTAFA SANDAL'A BERAAT
DEFNE SAMYELİ'YE HAKARETTEN YARGILANAN MUSTAFA SANDAL'A BERAAT
DEFNE SAMYELİ'YE HAKARETTEN YARGILANAN MUSTAFA SANDAL'A BERAAT

Mustafa Sandal, Defne Samyeli, İstanbul, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEFNE SAMYELİ'YE HAKARETTEN YARGILANAN MUSTAFA SANDAL'A BERAAT - Son Dakika


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