Son Dakika Haberleri: Defne Samyeli, Yılmaz ailesiyle ilk kez görüntülenti
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Defne Samyeli, Yılmaz ailesiyle ilk kez görüntülenti

1 saat önce

KOMEDYEN Cem Yılmaz, aşk yaşadığı eski sunucu Defne Samyeli ile birlikte İzmir'de ağabeyi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün sahnelediği gösteriyi izledi.

Defne Samyeli, Yılmaz ailesiyle ilk kez görüntülenti, System.String[]
KOMEDYEN Cem Yılmaz, aşk yaşadığı eski sunucu Defne Samyeli ile birlikte İzmir'de ağabeyi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün sahnelediği gösteriyi izledi. Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da çifte eşlik ederken, Samyeli ilk kez Yılmaz'ın anne ve babasıyla birlikte görüntülendi.
Oyuncu Zafer Algöz ve Can Yılmaz, yaşadıkları komik anekdotları paylaştıkları 'Burda olan burda kalır' adlı gösteriyi, dün Karşıyaka Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahneledi. Komedyen Cem Yılmaz, aşk yaşadığı eski sunucu Defne Samyeli ile birlikte, ağabeyi ve yakın dostunun oyunu izlemeye geldi. Ünlü çifte, Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da eşlik etti. Böylelikle ilk kez Defne Samyeli, Yılmaz'ın annesi ve babasıyla görüntü vermiş oldu. Yılmaz ailesi ve Defne Samyeli, salona lüks bir minibüsle geldi. Kulis kapısından giren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftini salonda gören vatandaşlar başta şaşkınlık yaşadı, ardından alkışladı. Çift de salondakileri selamladı. Ardından Yılmaz ailesi ve Samyeli, ön sıraya geçerek oturdu ve oyunu izledi.
İlk bölümün ardından dışarı çıkan, ikinci bölüm başlarken tekrar içeri giren Yılmaz ailesi ve Samyeli, yine alkışlarla karşılandı. Bu arada gelenler arasında Uğur Yücel'in de olması, alkışları arttırdı. Uğur Yücel de seyircileri selamladı. Oyun sonunda Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Uğur Yücel ve Cem Yılmaz'ı, "Bizim gibi gençlerin önünü açan ustalar gelsin" sözleriyle anons edip sahneye çağırdı. Cem Yılmaz ve Can Yücel, sahneye çıkarak seyircileri selamladı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:35 Kaynak: DHA
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