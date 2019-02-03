Defne Teklerde, Tuana Çiftlerde Şampiyon
1 saat önce
İran'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'na katılan milli tenisçilerden Defne Çırpanlı teklerde, Tuana Tınaztepe ise çiftlerde şampiyon oldu.
İran
'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'na katılan milli tenisçilerden Defne
Çırpanlı teklerde, Tuana Tınaztepe
ise çiftlerde şampiyon oldu. Türkiye Tenis
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, tekler finalinde Rus Rosaleen Alioussef ile karşılaştı. 2004 doğumlu milli sporcu, rakibini 6-0, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.
Defne ile Ukraynalı partneri Vlada Datsenko'nun ikincilik ödülünü kazandığı çiftler kategorisinde ise şampiyon Tuana Tınaztepe-Umayra Hashimova ikilisi oldu.
Türk tenisçi Tuana ile Azerbaycanlı partneri Hashimova, final maçını 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:24 Kaynak: AA
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