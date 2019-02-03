Son Dakika Haberleri: Defne Teklerde, Tuana Çiftlerde Şampiyon

Defne Teklerde, Tuana Çiftlerde Şampiyon

1 saat önce

İran'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'na katılan milli tenisçilerden Defne Çırpanlı teklerde, Tuana Tınaztepe ise çiftlerde şampiyon oldu.

Defne Teklerde, Tuana Çiftlerde Şampiyon, System.String[]
İran'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'na katılan milli tenisçilerden Defne Çırpanlı teklerde, Tuana Tınaztepe ise çiftlerde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, tekler finalinde Rus Rosaleen Alioussef ile karşılaştı. 2004 doğumlu milli sporcu, rakibini 6-0, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

Defne ile Ukraynalı partneri Vlada Datsenko'nun ikincilik ödülünü kazandığı çiftler kategorisinde ise şampiyon Tuana Tınaztepe-Umayra Hashimova ikilisi oldu.

Türk tenisçi Tuana ile Azerbaycanlı partneri Hashimova, final maçını 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Tınaztepe, Defne, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Antalyaspor'u Farkla Boğdu: 6-2 Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 Yendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 20:57:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Defne Teklerde, Tuana Çiftlerde Şampiyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]