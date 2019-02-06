Defne Turunçlu Mahallesi'nde 762 Abone Bağlantısı Yenilendi
1 saat önce
HATSU eski içme suyu hatlarının yenilenmesi ve paslı boruların bertaraf edilmesi adına başlattığı mücadeleyi sürdürüyor.
Ana şebekelerden gelen içme suyunun meskenlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla abone bağlantılarını yenilemeyi sürdüren Genel Müdürlük, özellikle eskiyen hatlarda ve bağlantı kısımlarının deforme olması sonucu suyun aksamasına neden olan bölgelerde yenileme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
Yeni bağlantıların yapıldığı çalışmalar kapsamında bilgi veren İdare, Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde 32'lik borular ile 762 adet abone bağlantısının yenilenerek sağlıklı bir şekilde su iletiminin sağlandığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:12 Kaynak: Bültenler
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