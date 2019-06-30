Defne yaprağı işleme fabrikasında 3 yılda ikinci yangın
1 saat önce
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, zarara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
OSMANİYE'nin Kadirli
ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, zarara neden oldu. Fabrikada, 2016 yılında da yangın çıktığı ve büyük zarar meydana geldiği öğrenildi.
Yangın, akşam saatlerinde Yusuf İzzettin köyünde Kadirli Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan defne yaprağı işleme fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden işçilerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, fabrikayı sarmadan söndürüldü. Aynı fabrikada, 3 yıl önce de yangın çıktığı ve büyük zarar meydana geldiği öğrenildi.
- Osmaniye
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