Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika

Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor

03.11.2020 08:24
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor, System.String[]

ZONGULDAK'ta iş insanı Zekai Kamitoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifiyle planlı şekilde toplanan defne yaprağını işleyerek, dünya pazarına ihraç ediyor.

ZONGULDAK'ta iş insanı Zekai Kamitoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifiyle planlı şekilde toplanan defne yaprağını işleyerek, dünya pazarına ihraç ediyor. Belde ve civarındaki köylerde önemli geçim kaynağı haline gelen, özellikle kozmetik ve savunma sanayinde kullanılan defne yaprağını kilosu 3,5 liradan satan köylüler, ayda 5 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor.

Batı Karadeniz ormanlarında sık görünen defne ağaçları köylülerin önemli gelir kapısı oldu. Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesine kurulan tarımsal kalkınma kooperatifiyle planlı şekilde toplanmaya başlanan defne yaprağı, büyükşehirlere gönderilerek, fabrikalarda kurutuluyor. İş insanı Zekai Kamitoğlu'nun, yaklaşık 2 yıl önce Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kurduğu bölgenin ilk defne yaprağı kurutma tesisiyle planlı şekilde toplanan defne yaprakları, kurutulup, dallarından ayrıldıktan sonra ihraç edilmeye hazır hale getiriliyor. Kurutulan yapraklar, kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe kullanılmak üzere Türkiye'deki firmaların yanı sıra Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

'EKONOMİYE KAZANDIRILMAMIŞ BİR ÜRÜNDÜ'İş insanı Zekai Kamitoğlu, defne ağacının en çok Batı Karadeniz bölgesinde bulunduğunu, orman köylüsünün önemli gelir kaynağı haline geldiğini belirterek, "Zonguldak'ta da bu konuda profesyonel anlamda bir işletme yoktu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak yoğun bir çalışma yapıldı. Bizim bölgemizde defne rekoltesinin çok yüksek olduğunu gördük. Bunun için bir tesis kurduk. Teknolojik olarak Türkiye'de veya dünyada çok fazla örneği olmadığı için makineleşme konusunda bir gelişim yok. Daha çok ilkel şartlarda işlenen bir ürün. Defne bitkisi yıllardır bizim Batı Karadeniz ormanlarında kendi döngüsünü sağlayan, ama hiçbir şekilde ekonomiye kazandırılmayan bir üründü. Bizim çalışmalarımızla birlikte bu konuda hem istihdama hem de Türkiye ekonomisine katkı için yoğun bir çalışma içindeyiz" dedi. YILLIK 30 MİLYON DOLARLIK İHRACATKamitoğlu, kooperatifle yaptıkları anlaşma kapsamında kırsal kesimde yaşayan birçok ailenin defne yaprağıyla yeni gelir kapısı elde ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Orman köylüsü günlük 30-40 kilo defne yaprağı toplayabiliyor. Rekabet ortamı oluşunca kilosu 3,5 lira civarına çıktı. Gelir güzel olunca birçok orman köylüsü bu işi yapmaya başladı. Bir aile yoğun olarak çalıştığında bir ayda 5-6 bin lira kazanması mümkün. Biz sektöre girince yörede rekabet arttı ve köylüden alınan ürünün fiyatı arttı. Biz bundan memnunuz. Sonuçta bölgemize ekonomik anlamda böyle bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Bu ürünün farklı alanlarda kullanılma şekli var. Gıda, ilaç sanayi, kozmetik sanayinde ve baharat olarak kullanılıyor. Özellikle düşük kalitedeki balyalık ürünler Çin'e gidiyor. Orada baharat olarak kullanıyorlar bu ürünü. Avrupa ülkelerine de ihracat yapılıyor."


Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor

Zonguldak, Çatalağzı, Kilimli, Defne, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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