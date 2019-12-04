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Defolimpik Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek
6 saat önce
Türkiye, 19. İşitme Engelliler (Defolimpik) Kış Olimpiyatları'nda kayak branşında 3 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:08 Kaynak: AA
Türkiye, 19. İşitme Engelliler (Defolimpik) Kış Olimpiyatları'nda kayak branşında 3 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Defolimpik Kış Olimpiyatları, İtalya'nın Valtelline ve Valchiavenna kentlerinde 12-21 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Oyunlarda Türkiye'yi antrenör Yavuz Tanyeri ve tercüman Berrak Fırat ile sporcular İdris Gökberk Şimşek, Hamdi Yağcı ve Ömer Altunkaynak temsil edecek.
Antalya'da kamp yapan sporcular, 10 Aralık'ta İtalya'ya geçecek.
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