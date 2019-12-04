Son Dakika Haberleri: Defolimpik Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek
Son Dakika Spor Defolimpik Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek - Son Dakika Spor

Defolimpik Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek

6 saat önce

Türkiye, 19. İşitme Engelliler (Defolimpik) Kış Olimpiyatları'nda kayak branşında 3 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Defolimpik Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek, System.String[]

Türkiye, 19. İşitme Engelliler (Defolimpik) Kış Olimpiyatları'nda kayak branşında 3 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Defolimpik Kış Olimpiyatları, İtalya'nın Valtelline ve Valchiavenna kentlerinde 12-21 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Oyunlarda Türkiye'yi antrenör Yavuz Tanyeri ve tercüman Berrak Fırat ile sporcular İdris Gökberk Şimşek, Hamdi Yağcı ve Ömer Altunkaynak temsil edecek.

Antalya'da kamp yapan sporcular, 10 Aralık'ta İtalya'ya geçecek.

Türkiye, Aralık, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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