Son Dakika Haberleri: Deforme Olan Ve İşlevini Yitiren Altyapı'da Yenileme Sürüyor

Deforme Olan Ve İşlevini Yitiren Altyapı'da Yenileme Sürüyor

1 saat önce

HATSU kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının eskimesi ile oluşan arızaların tamiri için çalışmaların Hatay genelinde aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Deforme Olan Ve İşlevini Yitiren Altyapı'da Yenileme Sürüyor, System.String[]

Hatay'ın bütün ilçelerinde ekipler tarafından özverili bir çalışma gerçekleştirilerek oluşan arızaların çözümünde vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğunu aktaran Genel Müdürlük, Defne İlçesinde yapılan çalışmalar kapsamında gelen şikâyetlere anında cevap verildiğini hızlı bir şekilde müdahale yapılarak vatandaşların rahata kavuşmasının sağlandığını açıkladı.

Altyapının sorunsuz bir şekilde işlevini yerine getirmesi amacıyla Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çalışmalar gerçekleştirildiğini bildiren İdare, Defne İlçesine bağlı Yukarı Harbiye Mahallesi'nden kötü koku ve tıkanıklık şikâyeti üzerine yapılan müdahalede hattın parçalandığı tespit edilerek 300'lük koruge borular ile 150 metre yeni kanalizasyon hattının döşendiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:26 Kaynak: Bültenler

Defne, Hatay, Güncel
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