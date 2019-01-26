Deforme Olan Yağmur Izgaraları Yenileniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), İskenderun ilçesinin tamamında başlattığı altyapı mücadelesini sürdürüyor.

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kapsamlı bir temizlik ve yenileme çalışması yapan Genel Müdürlük, vatandaşların sorun yaşamaması adına kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında gerçekleşen faaliyetlerin aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

Hatay genelinde olduğu gibi İskenderun ilçesine bağlı bütün mahallelerde vatandaşların ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine yaptığı bildirim sonrasında hızlı bir şekilde müdahale edildiğini aktaran İdare, İskenderun ilçesine bağlı Orhantepe Mahallesi'nde deforme olan yağmur suyu ızgaralarının yenilendiğini ve demir ızgaralar yerine kompozit ızgaralar yerleştirildiğini bildirdi.

Yol üzerinde bulunan yağmur suyu ızgaralarının deforme olması ile alakalı bilgi veren HATSU, özellikle ağır tonajlı araçların ızgara üzerinden geçerken daha dikkatli olunmasını ve mahalle arasında bulunan ızgaraların nizami şekilde temiz kullanılması ile tıkanıklıkların önüne geçileceğini hatırlattı.