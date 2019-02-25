Defterdar Bakır'dan Vali Gündüzöz'e Ziyaret
22 dakika önce
Muş Defterdar Mustafa Bakır ve beraberindeki heyet 'Vergi Haftası' kutlamaları kapsamında Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ü ziyaret etti.
Muş
Defterdar Mustafa Bakır
ve beraberindeki heyet 'Vergi Haftası
' kutlamaları kapsamında Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz
'ü ziyaret etti.
Muş Defterdarı Mustafa Bakır ve beraberindeki heyeti 'Vergi Haftası' kutlama programı kapsamında Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz makamında ziyaret etti. Vali Gündüzöz, "Vergi Haftası" münasebetiyle Defterdar Mustafa Bakır ve tüm vergi dairesi çalışanlarının haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:26 Kaynak: İHA
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