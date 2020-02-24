Defterdar Günaydın:

Sinop Defterdarı Naci Günaydın, vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.



Sinop'ta Vergi Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Defterdar Naci Günaydın burada yaptığı konuşmada, insanlara vergi bilincinin çok daha küçük yaşlarda anlatılması gerektiğini söyledi. Günaydın açıklamalarının devamında, "İlki, 1989 yılında kutlanmaya başlanan Vergi Haftası etkinliklerinin bu yıl da 31. incisini kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Vergi Haftası programı 24 Şubat- 01 Mart tarihler arasında 1 hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Amacımız; kamuoyunda farkındalık oluşturmak suretiyle verginin önemi ve kalkınmaya olan etkilerinin anlatılması, gönüllü vergi uyumunun sağlanması ve aynı zamanda, Toplumda vergi bilincinin oluşturulmasıdır. Vergi ödevi, bilindiği üzere kaynağını Anayasa'nın 73. maddesinden almaktadır. Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Gelir İdaresi Başkanlığımızca 'Vergi vermenin kutsal bir vatandaşlık görevi olduğu, esas alınarak vergi bilincinin çok daha genç yaşlarda anlatılmasının önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu amaçla, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak üniversitemizde ve çeşitli okullarımızda gençlerimiz ve öğrencilerimizle vergi konulu söyleşiler, panel ve konferanslar düzenlenecektir. Hafta süresince, her sektörden mükelleflerimiz ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, gelir ve kurumlar vergi rekortmenleri iş yerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine teşekkür belgeleri takdim edilecektir. Kamu giderleri olarak tanımlayabileceğimiz, eğitim, sağlık, kültür, savunma ve alt yapı hizmetleri ile diğer birçok giderleri karşılamanın en temel finansman kaynağını vergiler oluşturmaktadır. Sinop Defterdarlığı olarak, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde vatandaş ve çözüm odaklı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını, il düzeyinde en iyi şekilde yerine getirme çabası içinde olunacaktır" dedi.



Törene Defterdar Günaydın'ın yanı sıra, Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, daire çalışanları kamu ve kurum müdürleri de katıldı. - SİNOP