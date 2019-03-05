Son Dakika Haberleri: Defterdar Taş, Ntso Başkanı Parmaksız'ı Ziyaret Etti

Defterdar Taş, Ntso Başkanı Parmaksız'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Defterdarı Orhan Taş Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı ziyaret etti.

Defterdar Taş, Ntso Başkanı Parmaksız'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Defterdarı Orhan Taş Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı ziyaret etti.

Vergi Dairesi Müdürü Necdet İnce, Müdür Yardımcısı Devlet Deniz Tırtar, Gelir Müdürü Nuran Neylüfer, Gelir Uzmanı Murat Güngül ve Oda Genel Sekreteri İ.Hakkı Aydoğan'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Vergi Haftasının önemini vurgulayan Taş, verginin toplumsal kalkınma ve büyüme başta olmak üzere her alanda sağlanacak gelişmedeki rolünün tüm kesimlere benimsetilmesi için azami gayret gösterdiklerini söyledi. Taş, vergi konusunda son yıllarda toplumda önemli bir bilincin oluştuğunu belirterek, küçük yaşlardan itibaren vergi bilincinin geliştirilmesi için okullarda, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında bir dizi etkinliklerin de düzenlendiğini ifade etti.

Taş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile her zaman işbirliği içerisinde olduklarını ve bu sebepten dolayı gösterdikleri ilgiden dolayı Başkan Parmaksız başta olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Oda üyelerine teşekkür etti.

Parmaksız, İl Defterdarı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken NTSO olarak Nevşehir Defterdarlığı ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bütün Defterdarlık çalışanlarına Odamız mükelleflerine gösterdikleri güler yüz ve ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Parmaksız, Oda üyelerinin Verginin öneminin ve kutsallığının bilincinde olduklarını belirterek Nevşehir Defterdarlığının bütün çalışmalarında her zaman destek olduklarını ve bundan sonrada olacaklarını söyledi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Vergi Haftası, Nevşehir, Güncel
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